Депутат Госдумы назвала прибавку к пенсии маленькой

Максимальная прибавка к пенсии в августе составит 279 рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Стоимость пенсионных баллов в России должна вырасти, как и их количество. Это поможет работающим пенсионерам не избегать официального трудоустройства. С таким заявлением выступила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Ранее в ПФР сообщали об индексации пенсий официально работающих пенсионеров с 1 августа. Пособия будут увеличены с учетом накопленных пенсионных баллов, стоимость которых составляет 93 рубля за единицу. Максимальный размер прибавки составит 279 рублей, передает RT.

«Три балла — катастрофически мало, сам факт понуждает пенсионеров переходить на теневую занятость. Бюджет недополучает страховые взносы, а пенсионерам не индексируют пособия. Такая сумма, как 279 рублей, не мотивирует работающих пенсионеров», — заявила Бессараб « Федеральному агентству новостей ». Она отметила, что дискуссии об увеличении количества и стоимости пенсионных баллов идут давно, их следует прекращать и переходить к действиям.

Индексации должны подлежать все пенсии, считает депутат. Увеличение пособий не должно зависеть от того, работает ли пенсионер, который их получает, заключила Бессараб.

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