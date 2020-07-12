Депутат Госдумы назвала прибавку к пенсии маленькой

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Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, мелочь, дотация, монеты, деньги
Максимальная прибавка к пенсии в августе составит 279 рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Стоимость пенсионных баллов в России должна вырасти, как и их количество. Это поможет работающим пенсионерам не избегать официального трудоустройства. С таким заявлением выступила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Ранее в ПФР сообщали об индексации пенсий официально работающих пенсионеров с 1 августа. Пособия будут увеличены с учетом накопленных пенсионных баллов, стоимость которых составляет 93 рубля за единицу. Максимальный размер прибавки составит 279 рублей, передает RT.

«Три балла — катастрофически мало, сам факт понуждает пенсионеров переходить на теневую занятость. Бюджет недополучает страховые взносы, а пенсионерам не индексируют пособия. Такая сумма, как 279 рублей, не мотивирует работающих пенсионеров», — заявила Бессараб «Федеральному агентству новостей». Она отметила, что дискуссии об увеличении количества и стоимости пенсионных баллов идут давно, их следует прекращать и переходить к действиям.

Индексации должны подлежать все пенсии, считает депутат. Увеличение пособий не должно зависеть от того, работает ли пенсионер, который их получает, заключила Бессараб.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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