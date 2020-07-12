В Тюмени полицейский отказался брать взятку от китайца

Гражданин Китая предложил взятку сотруднику ГИБДД в Тюмени за то, чтобы он простил не пристегнутый ремень безопасности. На иностранца возбудили уголовное дело.
«Находясь в салоне служебного транспорта, мужчина — гражданин Китайской Народной Республики, находящийся в России легально, предложил „оплатить штраф на месте“ и протянул инспектору купюру достоинством в 1000 рублей», — пишет пресс-служба Управления МВД России по Тюменской области. Сотрудник ГИБДД несколько раз предупредил гражданина Китая о том, что его предложение уголовно наказуемо, но он проигнорировал предупреждение.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело на гражданина КНР по статье «Покушение на дачу взятки». Ему грозит до одного года лишения свободы. Сейчас водитель находится под подпиской о невыезде.
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