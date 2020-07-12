Ученый назвал условие, при котором Россия победит коронавирус

Медикам нужна новая тест-система для выявления коронавируса, гриппа и ОРВИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для более эффективной борьбы с COVID-19 ученым нужно разработать единый тест для диагностирования коронавируса, гриппа и ОРВИ. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог Виталий Зверев.

«Нужна такая система, чтобы можно было взять мазок и точно узнать, чем болеет человек — COVID-19, ОРВИ или коронавирусом. Сейчас нет таких тестов, чтобы точно дифференцировать диагноз», — рассказал URA.RU Зверев.

Подобные мульти-тесты существовали до COVID-19, однако после его появления ученые столкнулись с необходимостью «добавить» в тест-системы новую инфекцию, говорит иммунолог. «Ранее такие системы были. Сейчас в нашем институте мы дорабатываем эту тест-систему, внедряем в нее новый коронавирус. Надеюсь, что к осени выпустим», — заявил эксперт.

Сейчас на поляне вирусных заболеваний бушует только коронавирус, однако нужно помнить, что осенью к нему прибавятся сезонные вспышки гриппа и ОРВИ. По словам Зверева, медикам нужно научиться отличать одно от другого. Причем рассчитывать нужно не только на разрабатываемую тест-систему, так как ее применение будет дорогим. «Тест-системы, способные выявить сразу несколько вирусов вряд ли будут массово применяться — это дорого. Но врачам нужно ориентироваться, что осенью появятся сезонные заболевания. Минздрав должен разработать алгоритм, чтобы различать инфекции, так как лечатся они по-разному», — заключил он.

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