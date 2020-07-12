Решетников забрал в Минэкономразвития еще одного пермяка

Лев Гершанок ушел с должности советника губернатора Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Советник врио губернатора Пермского края Лев Гершанок покинул должность по собственному желанию 10 июля. В беседе с корреспондентом URA.RU он пояснил, что трудоустроился в Министерство экономического развития РФ на должность советника министра по правовым вопросам. Возглавляет министерство пермяк — Максим Решетников.

«Приступаю к своим обязанностям с понедельника, 13 июля», — рассказал Гершанок. Получить комментарий пресс-службы губернатора не удалось — пресс-секретарь главы региона Станислав Шубин не ответил на телефонный звонок.

В мае 2020 года Гершанок ушел с поста замруководителя администрации губернатора Прикамья, проработав в должности чуть меньше года. Его уходу предшествовал скандал, связанный с высказыванием чиновника, который посоветовал пермякам самим шить маски в отсутствии средств защиты в аптеках. Также в отношении Гершанока проводилась служебная проверка после его заявление о запрете работы маникюрных и педикюрных салонов в период самоизоляции.