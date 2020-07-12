На границе Азербайджана погибли два военных
Азербайджанские военные попытались захватить пограничный пункт Армении. Об этом сообщает Минобороны Армении.
По данным военного министерства, противостояние на границе длится с 12:00. А началось все с того, что вооруженные силы Армении обстреляли артиллерийские установки Азербайджана. «Армянские военные грубо нарушили режим прекращения огня», — цитирует азербайджанское Минобороны сайт argumenti.ru.
Отмечается, что в ходе перестрелки со стороны Азербайджана два человека погибли, двое получили ранения. Между тем в Минобороны Армении обвинили азербайджанскую сторону в нарушении границы. Потери армянская армия не понесла.
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