На границе Азербайджана и Армении военные столкновения. Есть погибшие

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На границе Азербайджана погибли два военных Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Азербайджанские военные попытались захватить пограничный пункт Армении. Об этом сообщает Минобороны Армении.

По данным военного министерства, противостояние на границе длится с 12:00. А началось все с того, что вооруженные силы Армении обстреляли артиллерийские установки Азербайджана. «Армянские военные грубо нарушили режим прекращения огня», — цитирует азербайджанское Минобороны сайт argumenti.ru.

Отмечается, что в ходе перестрелки со стороны Азербайджана два человека погибли, двое получили ранения. Между тем в Минобороны Армении обвинили азербайджанскую сторону в нарушении границы. Потери армянская армия не понесла.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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