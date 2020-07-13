Малышева сыграла с внуком на фортепьяно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая и врач Елена Малышева сыграла на фортепьяно со своим пятилетним внуком Игорем, который живет с родителями в США. Видео появилось в аккаунте врача в Instagram.

«Играю в четыре руки с нашим труженником младшим внуком. Получаю огромное удовольствие […] Ритмы учат строить последовательные ряды. А это умение планировать свою жизнь, распределяя, как такт за тактом, дело за делом», — цитирует Малышеву Пятый канал.

Врач отметила, что музыкальные школы в России «намного порядков выше», чем в США. В Штатах таких доступных образовательных учреждений нет, только частные занятия с преподавателем. Малышева отметила, что сама когда-то закончила музыкальную школу с отличием. Она занималась сольфеджио, музыкальной литературой, а также пела в хоре.

Ранее блогер Алексей Навальный опубликовал расследование, посвященное зарубежной недвижимости телеведущей. Оказалось, что Малышева владеет домом стоимостью 6,5 млн долларов в пригороде Нью-Йорка. Также ей принадлежат две квартиры на Манхэттене. Их стоимость составляет 4,2 млн долларов, передает портал «Дни.ру». За врача заступился ведущий Владимир Соловьев. Он заявил, что Малышева много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у телезвезд ее величины в других странах. После этого сторонники Навального начали травлю врача и телеведущей из-за ее поездки в США в разгар пандемии коронавируса.

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