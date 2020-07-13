По мнению экспертов, абитуриенты из СНГ не представляют эпидемиологической угрозы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Госдума предлагает разрешить абитуриентам из стран СНГ приехать в Россию на сдачу вступительных экзаменов. Соответствующие запросы направлены в МИД РФ и Россотрудничество.

«Мы предложили не только открыть границы, но и найти возможность, учитывая, что есть филиалы наших вузов на территории СНГ, чтобы база этих университетов была предложена для приема абитуриентов независимо от того вуза, в который они поступают», — передают «Известия» слова первого зампреда комитета Виктора Водолацкого.

По его словам, это нужно для того, чтобы абитуриенты, которые поступают, например, в Московский институт сталей и сплава или в Южный федеральный университет, могли сдавать экзамены в филиалах МГУ. Первый зампред комитета ГД по науке и образованию Геннадий Онищенко считает, что абитуриенты из стран СНГ не представляют опасности для россиян. «Мы закрываем границы и не думаем о последствиях. А у человека судьба ломается. Он хочет поступить, но из-за того, что кто-то там не хочет на себя брать ответственность, не может приехать», — рассуждает политик. Он считает, что абитуриенты могут подать заявления дистанционно, а потом приехать в РФ и пройти тестирование на COVID. Это обезопасит страну от ввоза инфекции. В Ассоциации иностранных студентов в РФ (АИС) прогнозируют, что поток поступающих из-за рубежа из-за закрытых границ может сократиться на 50%.

Из-за угрозы распространения коронавируса 30 марта Россия закрыла автомобильные, железнодорожные, пешеходные и речные границы. Приостановлено международное авиасообщение, сообщало RNS. Ранее в Росавиации рассказали о том, что на первом этапе возобновления международных авиаперелетов границы откроют для стран, где люди меньше всего заболевают коронавирусом. Роспотребнадзор навал 13 стран, которые соответствуют критериям. Среди них — Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Дания, Италия, Китай, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия и Шри-Ланка.

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