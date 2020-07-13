Части россиян увеличат пенсию

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим инвалидам. Соответствующий законопроект парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму. Документ опубликован в Telegram-канале одного из авторов инициативы Ярослава Нилова.
«Реализация предлагаемого изменения позволит ежегодно индексировать работающим инвалидам их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней», — говорится в пояснительной записке.
Авторы проекта подчеркивают, что в настоящий момент размер получаемых инвалидами страховых пенсий не обеспечивает достойный уровень жизни. Из-за чего многие россияне вынуждены работать, но их заработная плата, как правило, крайне низка.
По данным Пенсионного фонда России, численность работающих инвалидов, уровень пенсионного обеспечения которых будет повышен, составляет по предварительной оценке 1,5 миллиона человек. Дополнительные расходы на индексацию назначенных им пенсий, по оценкам авторов проекта, в 2021 году составят 83,5 миллиарда рублей. Финансовое обеспечение указанных расходов предлагается осуществлять за счет межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, осуществляемого из федерального бюджета.
Ранее сообщалось, что с 1 августа у работающих пенсионеров в России начнется корректировка пенсий. Пенсионерам, которые официально продолжают работать, начислят всего по три балла. Один пенсионный балл приравнивается к 93 рублям, то есть прибавка составит всего 279 рублей, передает агентство Nation News. Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что это катастрофически маленькая надбавка, сам факт понуждает пенсионеров переходить на теневую занятость.
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