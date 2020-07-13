12 июля 2020

Екатеринбургский застройщик потеснил бизнес Гуцириева в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, строительный кран, недвижимость, закат, стройка
Строительство планируется недалеко от метро «Волгоградский проспект» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Екатеринбургская компания UDevelopment может застроить участок Конструкторского бюро машиностроения у метро «Волгоградский проспект» в Москве, который планировал осваивать «Моспромстрой» бизнесмена Михаила Гуцериева.

По данным ЕГРЮЛ, девелопер с Урала может застроить участок на Сосинской улице в Москве. Два года назад компания уже построила жилой комплекс площадью более 10 тысяч кв. метров на Хавской улице, возле метро «Шаболовская», пишет «Коммерсант». Сейчас же застройщик отвоевал проект у «Моспромстрой». Информация об объекте в была на сайте компании в 2016 году. Градостроительная комиссия одобрила компании Гуцириева строительство жилого комплекса на участке площадью около 1 га 25 тысяч кв. метров, с парковкой и детским садом. Предполагалось, что инвестиции в строительство составят в 1,5 млрд рублей, а возможную выручку девелопера оценивали в 3,2—3,5 млрд рублей.

Источник «Коммерсанта» указывает, что в последние два года «Моспромстрой» пытается выйти из сложных проектов и оптимизировать активы, продав около 10 из 30 своих участков. Причиной могли стать сообщения СМИ об обысках в компаниях семьи Гуцериевых в декабре 2019 года, а также финансовые сложности.

Директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова считает, что проект уральского застройщика хотя и столкнется с высокой конкуренцией в центре Москвы, но сможет заинтересовать покупателей необычной концепцией возведенной недвижимости.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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