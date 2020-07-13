Екатеринбургский застройщик потеснил бизнес Гуцириева в Москве

Екатеринбургская компания UDevelopment может застроить участок Конструкторского бюро машиностроения у метро «Волгоградский проспект» в Москве, который планировал осваивать «Моспромстрой» бизнесмена Михаила Гуцериева.
По данным ЕГРЮЛ, девелопер с Урала может застроить участок на Сосинской улице в Москве. Два года назад компания уже построила жилой комплекс площадью более 10 тысяч кв. метров на Хавской улице, возле метро «Шаболовская», пишет «
Источник «Коммерсанта» указывает, что в последние два года «Моспромстрой» пытается выйти из сложных проектов и оптимизировать активы, продав около 10 из 30 своих участков. Причиной могли стать сообщения СМИ об обысках в компаниях семьи Гуцериевых в декабре 2019 года, а также финансовые сложности.
Директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова считает, что проект уральского застройщика хотя и столкнется с высокой конкуренцией в центре Москвы, но сможет заинтересовать покупателей необычной концепцией возведенной недвижимости.
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