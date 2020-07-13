Синоптики объяснили аномальную жару на Урале

На этой неделе температура превысит норму на 6-7 градусов в Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областях, сообщили в Гидрометцентре России. Глава ведомства Роман Вильфанд уточнил, что такая погода продержится в уральских регионах до середины будущей недели.
Вильфанд рассказал ТАСС, что в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях температура в ближайшее время будет держаться в районе 33-38 градусов и периодически достигать 40 градусной отметки. «Температура на 6-7 градусов выше нормы. Там волна тепла очень ярко выражена, я бы ее даже назвал волной жары», — отметил синоптик, уточнив, что такая жара задержится на Урале до середины недели.
Вместе с тем в центре европейской части России температура понизится до 14-19 градусов и будет напоминать осень. «Со вторника сплошные облака, причем низкие и северные, из которых будет идти дождь большую часть времени. Погода будет такой осенней с затяжными и скучными дождями», — пояснил Вильфанд. Однако уже к выходным погода наладится и будет достигать привычных для лета температур.
Ранее Вильфанд рассказал, что рост природных катаклизмов в России обусловлен неоднородным глобальным потеплением, которое «переворачивает все с ног на голову». По его словам, все чаще возникают антициклоны в высоких широтах, что приводит к климатическим изменениям.