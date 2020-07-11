10 июля 2020

Главный синоптик раскрыл причины погодных аномалий в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Во многих регионах страны аномальная жара сменяется грозовыми ливнями Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Рост природных катаклизмов в России обусловлен неоднородным глобальным потеплением, которое «переворачивает все с ног на голову». Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Неоднородное глобальное потепление потихоньку переворачивает всё с ног на голову: в экваториальных районах климат изменяется мало — на доли десятых, сотых градуса за несколько лет. Зато на полюсе, в высоких широтах, изменения существенны», — рассказал главный синоптик «Известиям».

Из-за этих процессов все чаще возникают антициклоны в высоких широтах, что приводит к климатическим изменениям. Например, блокирующие антициклоны являются причиной аномальной жары и засухи на Урале и в Западной Сибири.

Ранее Вильфанд сообщал, что по всей территории России летом ожидается переменчивая погода. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми. В частности, с начала июля в регионах стояла аномальная жара — температура воздуха превышала норму на 4-6 градусов. А с 11 июля синоптики прогнозируют грозы, ливни и шквалистый ветер, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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