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Ранее Вильфанд сообщал, что по всей территории России летом ожидается переменчивая погода . Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми. В частности, с начала июля в регионах стояла аномальная жара — температура воздуха превышала норму на 4-6 градусов. А с 11 июля синоптики прогнозируют грозы, ливни и шквалистый ветер, пишет агентство Nation News .

Из-за этих процессов все чаще возникают антициклоны в высоких широтах, что приводит к климатическим изменениям. Например, блокирующие антициклоны являются причиной аномальной жары и засухи на Урале и в Западной Сибири.

«Неоднородное глобальное потепление потихоньку переворачивает всё с ног на голову: в экваториальных районах климат изменяется мало — на доли десятых, сотых градуса за несколько лет. Зато на полюсе, в высоких широтах, изменения существенны», — рассказал главный синоптик «Известиям».

Рост природных катаклизмов в России обусловлен неоднородным глобальным потеплением, которое «переворачивает все с ног на голову». Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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