В Челябинской области волна заражений коронавирусом пошла на спад

Инфекционные отделения работают с полной загрузкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 13 июля за сутки выявили 134 заражений коронавирусом (накануне было 140), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Также снизилось число умерших пациентов с COVID-19. После двух недель роста заболеваемости ситуация вернулась к состоянию на 3 июля, когда выявили 134 заразившихся.

«С начала пандемии произошло 9375 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3219 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли три человека в возрасте от 70 до 85 лет, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 73 человека, с начала пандемии — 5926 жителей области.

В Челябинске за выходные прибавилось 155 заболевших. Болеют ковидом 1364 жителей мегаполиса, из них более 500 лечатся амбулаторно, рассказала на утреннем аппаратном совещании в мэрии глава горздрава Наталья Горлова.

Челябинская область находится на первом этапе отмены режима карантинных ограничений. Режим повышенной готовности в конце прошлой недели продлили до 26 июля, при этом губернатор Алексей Текслер разрешил работу торговых центров и бракосочетания в ЗАГСах в присутствии гостей. Также разрешена работа фитнес-центров, летних кафе и уличных веранд ресторанов, баз отдыха и детсадов, пришкольных и загородных детских лагерей. По-прежнему под запретом массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательны маски.