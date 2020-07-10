Власти считают ситуацию с заражениями стабильной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 10 июля, — 212-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 121-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области зафиксировано 8963 случая заражения, выздоровели 5642 и скончался 181 житель региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 713 936 (+6 635) случая заражения. Вылечились 489 068 (+7752) пациентов — более 68% от заболевших. Умерли 11 017 (+174) человек — 1,5% от заразившихся.

Рост заражений остановить не удается

В Челябинской области уже вторую неделю растет число заражений COVID. За сутки зафиксирован 141 случай заражения (накануне было 140), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. При этом четвертые сутки подряд в области умирает по четыре пациента с COVID-19. Рост числа заражений идет с 3 июля, когда выявили 134 заразившихся. «С начала пандемии произошло 8963 случая заражения, сейчас болеют 3098 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека в возрасте от 29 лет до 72 лет года, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 156 человек, с начала пандемии — 5642 жителя области.

Губернатор продлил режим самоизоляции

Алексей Текслер продлил режим карантина в Челябинской области, истекающий 12 июля, еще на две недели. «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года», — пояснили в пресс-службе правительства.

…но ослабил карантин

«При этом стабильная санитарно-эпидемиологическая позволяет снять ряд ограничений. Полностью может возобновить работу розничная торговля, в том числе торговые центры. Органам ЗАГС разрешено производить регистрацию браков с присутствием приглашенных в количестве не более 10 человек», — пояснили URA.RU в правительстве. Все это разрешено при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.

Вирус «атаковал» закрытый город Росатома

Вспышка коронавируса, который завезли в ЗАТО Трехгорный участники теплоходного круиза, продолжается. Результаты анализов ждут 53 сотрудника. 100 человек, которые контактировали с заболевшими, отправлены на самоизоляцию.

«У пятерых горожан подтверждена ковидная пневмония, еще один госпитализирован в городское инфекционное отделение. Вчера взяты анализы у 53 человек, сегодня — еще у 16. Ждем результаты. При этом к медикам продолжают обращаться люди с клиническими симптомами. Круг контактов оперативно определяется, отправляем людей на самоизоляцию, это около 100 человек», — отметил глава Приборостроительного завода Владислав Белобров. По его словам, изоляция не скажется на зарплате работников.

Пандемия укрепила черные рынки

Карантин в какой-то момент ударил по контрафакту: полицейские проверки и перекрытия дорог затруднили работу контрабандистам. Но уже в мае все изменилось: дельцы в полной мере сумели воспользоваться отменой всех видов проверок и контрольных мероприятий из-за коронавируса. Особенно плохо обстоит дело с товарами легкой промышленности, на рынке обуви и табака. Рост теневого рынка и поставки контрабандных товаров уже ощутимо сказываются на конкурентоспособности малого бизнеса и налоговых поступлениях в бюджеты.

Российская вакцина от коронавируса оказалась эффективной

Минобороны РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершают клинические испытания российской вакцины от COVID-19. «Данные, полученные специалистами, свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса», — констатировали в Минобороны. Первую группу испытуемых выпишут из стационара 15 июля. Все они чувствуют себя хорошо, у них не обнаружено никаких побочных эффектов. Первая часть добровольцев была привита 18 июня, вторая группа — 21-го. Уже 3 июля Минобороны заявило, что у вакцинированных не нашли побочных эффектов.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

До 26 июля в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. URA.RU подготовило для читателей обновленный перечень запретов и разрешений.