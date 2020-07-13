В Екатеринбурге перестали обрабатывать подъезды с больными COVID

Обрабатывать подъезды перестали Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Екатеринбурге не обрабатывают дезинфицирующими средствами подъезды после того, как среди жильцов выявляется больной коронавирусом. Об этом рассказал житель города, в подъезде которого произошел подобный случай, а также подтвердил руководитель одной из управляющих компаний города.

«На днях у нас в подъезде заболел уже второй человек, но подъезд не обрабатывали. До этого месяц назад тоже был зараженный, никаких следов обработки мы тоже не обнаружили», — сообщил житель Екатеринбурга на условиях анонимности. «От обработки решили отказаться, уже понятно, что люди заражаются не в подъездах, а в помещениях, где длительное время находятся большое количество людей», — рассказал руководитель одной из управляющих компаний.

Между тем, в штабе по борьбе с коронавирусом Свердловской области заявили URA.RU, что обработка подъездов после выявления больных является обязательной. «Алгоритмы остались прежними. После фиксации случая заболевания проводится дезинфекция. Как правило, силами Центра гигиены и эпидемиологии или другой организации, имеющей лицензию и договор с муниципалитетом», — прокомментировали в штабе.

Число больных коронавирусом в Свердловской области продолжает расти. Регион находится на третьем месте по стране по числу выявленных случаев за сутки. Так, 12 июля было выявлено 286 новых случаев инфицирования COVID-19. Ограничения по коронавирусу в регионе продолжают действовать до 13 июля, передает RNS .