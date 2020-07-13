Больницу временно закрыли на обработку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Краснотурьинск Свердловской области нетрезвый медик обматерил пациента с переломом, который пытался попасть на прием в городскую больницу. Причиной отказа экстренно оказать помощь была санитарная обработка медучреждения.

Видео инцидента размещено в сообществе «Краснотурьинск LIVE» соцсети «ВКонтакте». На нем человек в медицинском костюме громко кричит, используя ненормативную лексику, на мужчину, которого сопровождают женщина и ребенок. «Мы же ничего не хотим, наложите гипс», — призывает женщина. «В больнице парня с переломом приняли только спустя полтора часа, и то после того, как сотрудникам ЦГБ сказали, что позвонили в Роспотребнадзор», — сообщается в подписи к видео. Также в комментариях жители города уточнили, что попавший в кадр медик является санитаром. Автор видео считает, что он был нетрезв.

В приемной Краснотурьинской городской больницы корреспонденту URA.RU, предложили обратиться за комментарием к заму по лечебной работе главного врача Светлане Чепайкиной. Однако дозвониться ей по рабочему номеру телефона не удалось.