Любителям технодайвинга будет, где разгуляться Фото: Илья Московец © URA.RU

Магаданская область, которой руководит бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, готова к приему туристов. Как заявила URA.RU начальник отдела развития туризма регионального Агентства по туризму Юлия Данила, на побережье Охотского моря можно отдохнуть не хуже, чем в Крыму.

«Наш регион богат, в первую очередь, природными достопримечательностями. Общая эпидемиологическая обстановка у нас улучшается. Поэтому отдых может быть максимально безопасным. Туристу необходимо только сдать анализ по месту выезда за 2 дня до начала путешествия, либо пройти экспресс-тест на месте. Что касается программы отдыха, то наши туроператоры готовы подстроиться под каждого гостя. Разумеется, в связи с эпидемией коронавируса массовые мероприятия, такие как Золотой фестиваль старателей, перенесены, однако экотуризм процветает в полном объеме», — рассказала Юлия Данила.

Для туристов готовы организовать туры на острова в Охотском море с рыбалкой на рыб лососевых пород (потребуется приобрести лицензию) и дайвингом, сплавы по рекам Ола и Омулевка, восхождения на сопки, в том числе, знаменитый Каменный венец, посещения природных достопримечательностей: мыса Островной, бухты Батарейная и так далее.

Гостиницы региона готовы принять 3,5 тысячи человек за сезон. Правда, обойдется путешествие на Дальний Восток недешево — стоимость перелета из Москвы составляет 23 тысячи рублей в одну сторону, проживание в гостинице — от 4,5 тысячи рублей в сутки. Средняя стоимость недельного отдыха оценивается примерно в 100 тысяч рублей на человека. Тем не менее, тур в Магаданскую область в условиях пандемии коронавируса и отсутствия вылетов за границу может стать неплохой альтернативой Крыму и курортам Краснодарского края.

Магаданская область находится на одном из последних мест среди регионов России по распространению коронавируса. С момента начала пандемии там выявлено всего 1 038 случаев заражения.