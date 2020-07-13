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Что разрешено и запрещено в Пермском крае в ближайшую неделю. Актуальный СПИСОК

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми. г. Пермь, законодательное собрание, пермь
Пермякам разрешено ходить на эспланаду, набережную и в зоопарк Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пермский край перешел на второй этап снятия ограничительных мероприятий и расширил список организаций, которым разрешено работать в условиях пандемии. За минувшие сутки выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших — 4403 человека. Карантин продлен до 14 июля, а коэффициент распространения коронавирусной инфекции находится на уровне единицы, что не позволяет перейти региону к следующему этапу. URA.RU подготовило список того, что разрешено в период эпидемии.

В Пермском крае разрешено:

  • торговать на открытых сельскохозяйственных и продовольственных ярмарках;
  • осуществлять речные круизы;
  • проводить мероприятия по летнему досугу школьников (в группах до 5 человек и продолжительностью до 3 часов);
  • проводить массовые мероприятия для людей, находящихся в своих автомобилях (например, кинотеатры под открытым небом);
  • получение медсправок для абитуриентов и консультации узких специалистов (в том числе стоматологов);
  • оказывать высокотехнологичную помощь и проводить плановую госпитализацию детей;
  • проводить профосмотры детей до года, обследования перед госпитализацией, обязательные медосмотры абитуриентов;
  • выдавать сертификаты на отдых и оздоровление детей;
  • гулять на открытом воздухе;
  • репетировать в учреждениях культуры;
  • тренироваться в профессиональных спортклубах;
  • проводить собрания для выдвижения кандидатов в политических партиях;
  • посещать суды;
  • выезжать на дачу;
  • посещать кладбища;
  • ходить в походы и на сплавы;
  • посещение работающих организаций.

В Пермском крае могут работать:

  • зоопарк;
  • детские сады с дежурными группами;
  • детские загородные лагеря;
  • торговые залы площадью до 800 квадратных метров;
  • уличные кафе (обязательно соблюдение требований по дезинфекции поверхностей, расстановке столиков на расстоянии 1,5 метра);
  • музеи и выставочные залы;
  • молочные кухни;
  • детские площадки;
  • МФЦ по всем видам услуг;
  • выездная служба крови;
  • общественные организации, научные институты;
  • иные организации, чья деятельность не приостановлена.

В Пермском крае запрещено:

  • выходить из дома лицам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания;
  • находиться в общественных местах и на рабочем месте без маски и перчаток;
  • посещать пляжи;
  • проводить публичные и общественные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе;
  • проживать в гостиницах, санаториях и домах отдыха. Исключение — служебные командировки;
  • приближаться к другим людям в общественных местах ближе, чем на полтора метра (исключение — поездка в такси);
  • работать торговым и развлекательным центрам, а также театрам, кинотеатрам.

Для новых послаблений и перехода к третьему снятия ограничительных мер необходимо, чтобы коэффициент распространения инфекции в Пермском крае опустился ниже 0,5. Тогда свою работу смогут возобновить кафе и рестораны, образовательные учреждения, а также дома отдыха и гостиницы. При этом необходимость соблюдения социальной дистанции будет сохранена.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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