Пермякам разрешено ходить на эспланаду, набережную и в зоопарк Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермский край перешел на второй этап снятия ограничительных мероприятий и расширил список организаций, которым разрешено работать в условиях пандемии. За минувшие сутки выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших — 4403 человека. Карантин продлен до 14 июля, а коэффициент распространения коронавирусной инфекции находится на уровне единицы, что не позволяет перейти региону к следующему этапу. URA.RU подготовило список того, что разрешено в период эпидемии.

В Пермском крае разрешено:

торговать на открытых сельскохозяйственных и продовольственных ярмарках;

осуществлять речные круизы;

проводить мероприятия по летнему досугу школьников (в группах до 5 человек и продолжительностью до 3 часов);

проводить массовые мероприятия для людей, находящихся в своих автомобилях (например, кинотеатры под открытым небом);

получение медсправок для абитуриентов и консультации узких специалистов (в том числе стоматологов);

оказывать высокотехнологичную помощь и проводить плановую госпитализацию детей;

проводить профосмотры детей до года, обследования перед госпитализацией, обязательные медосмотры абитуриентов;

выдавать сертификаты на отдых и оздоровление детей;

гулять на открытом воздухе;

репетировать в учреждениях культуры;

тренироваться в профессиональных спортклубах;

проводить собрания для выдвижения кандидатов в политических партиях;

посещать суды;

выезжать на дачу;

посещать кладбища;

ходить в походы и на сплавы;

посещение работающих организаций.



В Пермском крае могут работать:

зоопарк;

детские сады с дежурными группами;

детские загородные лагеря;

торговые залы площадью до 800 квадратных метров;

уличные кафе (обязательно соблюдение требований по дезинфекции поверхностей, расстановке столиков на расстоянии 1,5 метра);

музеи и выставочные залы;

молочные кухни;

детские площадки;

МФЦ по всем видам услуг;

выездная служба крови;

общественные организации, научные институты;

иные организации, чья деятельность не приостановлена.



В Пермском крае запрещено:

выходить из дома лицам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания;

находиться в общественных местах и на рабочем месте без маски и перчаток;

посещать пляжи;

проводить публичные и общественные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе;

проживать в гостиницах, санаториях и домах отдыха. Исключение — служебные командировки;

приближаться к другим людям в общественных местах ближе, чем на полтора метра (исключение — поездка в такси);

работать торговым и развлекательным центрам, а также театрам, кинотеатрам.



Для новых послаблений и перехода к третьему снятия ограничительных мер необходимо, чтобы коэффициент распространения инфекции в Пермском крае опустился ниже 0,5. Тогда свою работу смогут возобновить кафе и рестораны, образовательные учреждения, а также дома отдыха и гостиницы. При этом необходимость соблюдения социальной дистанции будет сохранена.