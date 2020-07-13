Пермский край перешел на второй этап снятия ограничительных мероприятий и расширил список организаций, которым разрешено работать в условиях пандемии. За минувшие сутки выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших — 4403 человека. Карантин продлен до 14 июля, а коэффициент распространения коронавирусной инфекции находится на уровне единицы, что не позволяет перейти региону к следующему этапу. URA.RU подготовило список того, что разрешено в период эпидемии.
В Пермском крае разрешено:
- торговать на открытых сельскохозяйственных и продовольственных ярмарках;
- осуществлять речные круизы;
- проводить мероприятия по летнему досугу школьников (в группах до 5 человек и продолжительностью до 3 часов);
- проводить массовые мероприятия для людей, находящихся в своих автомобилях (например, кинотеатры под открытым небом);
- получение медсправок для абитуриентов и консультации узких специалистов (в том числе стоматологов);
- оказывать высокотехнологичную помощь и проводить плановую госпитализацию детей;
- проводить профосмотры детей до года, обследования перед госпитализацией, обязательные медосмотры абитуриентов;
- выдавать сертификаты на отдых и оздоровление детей;
- гулять на открытом воздухе;
- репетировать в учреждениях культуры;
- тренироваться в профессиональных спортклубах;
- проводить собрания для выдвижения кандидатов в политических партиях;
- посещать суды;
- выезжать на дачу;
- посещать кладбища;
- ходить в походы и на сплавы;
- посещение работающих организаций.
В Пермском крае могут работать:
- зоопарк;
- детские сады с дежурными группами;
- детские загородные лагеря;
- торговые залы площадью до 800 квадратных метров;
- уличные кафе (обязательно соблюдение требований по дезинфекции поверхностей, расстановке столиков на расстоянии 1,5 метра);
- музеи и выставочные залы;
- молочные кухни;
- детские площадки;
- МФЦ по всем видам услуг;
- выездная служба крови;
- общественные организации, научные институты;
- иные организации, чья деятельность не приостановлена.
В Пермском крае запрещено:
- выходить из дома лицам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания;
- находиться в общественных местах и на рабочем месте без маски и перчаток;
- посещать пляжи;
- проводить публичные и общественные мероприятия в помещениях и на открытом воздухе;
- проживать в гостиницах, санаториях и домах отдыха. Исключение — служебные командировки;
- приближаться к другим людям в общественных местах ближе, чем на полтора метра (исключение — поездка в такси);
- работать торговым и развлекательным центрам, а также театрам, кинотеатрам.
Для новых послаблений и перехода к третьему снятия ограничительных мер необходимо, чтобы коэффициент распространения инфекции в Пермском крае опустился ниже 0,5. Тогда свою работу смогут возобновить кафе и рестораны, образовательные учреждения, а также дома отдыха и гостиницы. При этом необходимость соблюдения социальной дистанции будет сохранена.
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