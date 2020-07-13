После провального голосования по Конституции позиции Галины Гавриловой вновь заколебались Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Крупный ущерб бюджету был выявлен при благоустройстве парка имени Терешковой в Тракторозаводском районе Челябинска, сообщили URA.RU в прокуратуре области. Подрядчику грозит обвинение в мошенничестве, принимавшим работы чиновникам — уголовное дело о превышении должностных полномочий, утверждают источники агентства в силовых структурах. Скандал усугубил положение главы района Галины Гавриловой, и без того ухудшившееся после голосования по Конституции.

«Администрация Тракторозаводского района оплатила фактически не выполненные работы по устройству водоприемной системы, монтажу системы крепления гранитных плит, прокладке трубопровода и демонтажу старого. Причиненный ущерб оценивается более чем в 520 тысяч рублей, — пояснили URA.RU в надзорном ведомстве. — Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере)».

Также, пояснил собеседник агентства в правоохранительных структурах, решается вопрос о возбуждении дела в отношении пока неопределенного круга лиц в райадминстрации. Пока главе района Галине Гавриловой направлено представление об устранении нарушений закона. У Гавриловой осенью истекают полномочия, и, по данным URA.RU, городские власти не намерены помогать ей в переизбрании.

Муниципальный контракт был заключен на сумму в 1,2 млн рублей. Прокуратура провела проверку по материалам, представленным Главным контрольным управлением региона (ГКУ), по поручению губернатора Алексея Текслера. В ГКУ от комментариев отказались, в администрации также воздержались от комментариев.

До сих пор вопросы к благоустройства парка возникали только у горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU