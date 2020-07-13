Экс-депутату Быкову предъявлено обвинение в руководстве ОПГ

Расследование уголовного дела Анатолия Быкова продолжается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственный комитет РФ доказал причастность бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателя Анатолия Быкова к руководству преступным сообществом. Кроме того, следствие вменило ОПГ, возглавляемым Быковым, еще три убийства.

«Быков с 1993 по 1995 годы с целью захвата лидирующего положения в криминальной среде Красноярского края сплотил вокруг себя организованные преступные группы», — говорится в сообщении СК. Вместе с тем было установлено, что для сохранения лидирующего положения в криминальной среде члены ОПГ Быкова совершили убийства криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году, Владимира Филиппова в 1998 году, а также члена одной из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году. Расследование уголовного дела продолжается, Быков заключен под стражу.

О задержании Быкова стало известно 7 мая. Ему вменяли организацию заказных убийств. Тогда предпринимателю было предъявлено обвинение в организации убийств участников преступных группировок Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Поводом стали показания трех свидетелей, которые раньше молчали в надежде на то, что бизнесмен будет оказывать им поддержку.

Анатолий Быков, также известный как «алюминиевый король», ранее был председателем Совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2002 году его признали виновным в причастности к покушению на Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, напоминает РБК. Однако через три года районный суд Красноярска снял с Быкова судимость.

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