Более 130 человек погибло во время боев с наркокартелями в Бразилии

Полиция и силовики провели операцию «Сдерживание» против наркокартелей 28 октября Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Число погибших в результате крупномасштабного полицейского рейда против наркоторговцев в северных районах Рио-де-Жанейро достигло не менее 130 человек. Об этом сообщило бразильское издание G1.

Рейд был осуществлен 28 октября. По официальным данным правительства Бразилии, число жертв составило 64 человека, из них четверо сотрудников полиции. В то же время губернатор Клаудио Кастро подтвердил гибель 58 человек, включая четырех полицейских.

«Со вторника 28 октября зафиксировано не менее 132 смертей», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте G1.

Сегодня, 29 октября на площади Сан-Лукас жители города принесли не менее 74 тел для опознания их родственниками. В офисе премьер-министра сообщили, что эти тела ранее не были включены в официальные данные, а по факту произошедшего будет инициировано расследование.

В северных районах Рио-де-Жанейро 28 октября сотрудники правоохранительных органов провели операцию под названием «Сдерживание». В мероприятии приняли участие около 2,5 тысячи представителей силовых структур. Как отмечают официальные источники, основной задачей операции стало противодействие расширению территориального влияния преступной группировки Comando Vermelho, осуществляющей контроль над оборотом наркотических средств в ряде фавел — густонаселенных и малоимущих кварталах, расположенных на холмистой территории города.