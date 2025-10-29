Фигуранты дела о теракте на Крымскому мосту могут получить пожизненный срок

Прокурор потребовал пожизненного заключения для обвиняемых по делу о теракте Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокурор потребовал пожизненного заключения для восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Об этом сообщил представитель суда.

«Выступила сторона обвинения и запросила всем восьми подсудимым пожизненное лишение свободы», — приводят слова представителя суда РИА Новости. Отмечается, что подсудимые вину отрицают, слушания проходят в закрытом режиме из-за секретности материалов дела.

В качестве обвиняемых по данному делу проходят Георгий и Артем Азатьяны, Владимир Злоба, Роман Соломко, Олег Антипов, Артур Терчанян и Александр Былин. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям о совершении теракта, а также незаконных операциях с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, включая их приобретение, передачу, сбыт, хранение, транспортировку, пересылку либо ношение.

