Фигуранты дела о теракте на Крымскому мосту могут получить пожизненный срок
Прокурор потребовал пожизненного заключения для обвиняемых по делу о теракте
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Прокурор потребовал пожизненного заключения для восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Об этом сообщил представитель суда.
«Выступила сторона обвинения и запросила всем восьми подсудимым пожизненное лишение свободы», — приводят слова представителя суда РИА Новости. Отмечается, что подсудимые вину отрицают, слушания проходят в закрытом режиме из-за секретности материалов дела.
В качестве обвиняемых по данному делу проходят Георгий и Артем Азатьяны, Владимир Злоба, Роман Соломко, Олег Антипов, Артур Терчанян и Александр Былин. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям о совершении теракта, а также незаконных операциях с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, включая их приобретение, передачу, сбыт, хранение, транспортировку, пересылку либо ношение.
Следствие полагает, что названные лица входили в состав организованной преступной группы, занимавшейся подготовкой террористического акта на Крымском мосту. По материалам дела, используемое взрывное устройство было скрыто в партии строительной пленки и транспортировано на территорию моста в кузове грузового автомобиля. По версии следствия, в результате подрыва, произошедшего 8 октября 2022 года, погибли пять человек, в том числе водитель указанного грузовика.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.