Лидер ЛДПР уверен, что Сергея Фургала «убрали» за его оппозиционные взгляды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был невыгоден правительству своими оппозиционными взглядами, поэтому его решили убрать с занимаемой должности, сфальсифицировав уголовное дело. Об этом в понедельник заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жиривовский.

«Он слишком хорошо пошел в гору. По закрытым опросам, Фургал — губернатор от оппозиционной партии — был в пятерке самых популярных глав регионов России. Вот его и рубят на корню», — написал Жириновский в своем telegram-канале.

Политик считает, что показания против Фургала его бывший партнер по бизнесу Николай Мистрюков дал под давлением силовиков. По мнению Жириновского, находящегося под арестом бизнесмена подвергали серьезному психологическому давлению.

В качестве аргумента в пользу сфабрикованного дела Жириновский рассказал, что Сергей Фургал участвовал в различных выборах с 2005 года. И за все время ни разу не поднимался вопрос о его возможных криминальных связях.

Помимо этого, лидер либерал-демократов подчеркнул, что фракция не имеет никакого отношения к проходящим в Хабаровске акциям в поддержку Фургала. «Это был стихийный митинг, люди сами сорганизовались через соцсети и вышли мирно выразить свое мнение», — заявил Жириновский, добавив, что партия также готовит свои митинги, которые проведет после получения соответствующего разрешения.

Несогласованные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошли в столице региона в минувшие выходные, сообщает Nation News. Митингующие прошлись по городу до центральной площади, скандируя лозунги в поддержку главы края.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.