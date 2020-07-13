Владимир Путин провел совещание по нацпроектам в дистанционном формате Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам раскрутил ручку на столе. В это время российский лидер обратился к участниками заседания, комментируя их выступление.

Глава государства уже не впервые обратил на себя внимание из-за жестов с ручкой. В конце мая во время совещания по борьбе с паводками и пожарами Путин бросил ручку на стол, перед этим заявив, что из-за стихийных бедствий жизнь людей зачастую находится в опасности.

В ходе совещания по нацпроектам Владимир Путин отметил положительную динамику в борьбе с коронавирусом в России и заявил, что смертность от коронавируса в процентном соотношении в стране намного ниже, чем в других странах. Также российский лидер напомнил, что в стране не удалось допустить взрывного роста безработицы, и заявил, что сейчас у России есть шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан, пишет RT. Вместе с тем Путин поручил правительству в течение трех месяцев скорректировать нацпроекты.

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