«Золотую судью» Хахалеву досрочно лишили полномочий

Судью привлекли к дисциплинарной ответственности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Свадьба дочери судьи "за два миллиона долларов"

Скандально известную судью Краснодарского края Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий судьи. Соответствующее решение вынесла квалификационная коллегия судей (ВККС) России.

«ВККС России привлекла к дисциплинарной ответственности судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. Ей назначено наказание в виде досрочного прекращения полномочий судьи, лишение первого квалификационного класса», — говорится в сообщении инстанции.

По данным Рен-ТВ, Хахалева не явилась на заседание коллегии из-за болезни. До этого она уже пропускала заседания из-за пребывания в больнице в связи с коронавирусом.

Свою известность и прозвище «золотая судья» Елена Хахалева получила в 2017 году после публикации видеозаписи свадьбы своей дочери, на которой выступали Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и другие звезды эстрады. В общей сложности мероприятие обошлось судье в два миллиона долларов. Позднее также появилась информация о ее связи с криминалом и отсутствии юридического образования. Сама женщина назвала все эти сообщения фейками.

Позже Хахалева в открытом письме президенту России Владимиру Путину пожаловалась на принуждение к увольнению и травлю. По ее мнению, травля началась после того, как в 2017 году Хахалева вынесла решения, которые пошли вразрез с интересами крупной бизнес-структуры. В марте Совет судей России сообщил, что в действиях Хахалевой найдены признаки дисциплинарного проступка.

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