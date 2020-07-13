«Золотую судью» Хахалеву досрочно лишили полномочий

Скандально известную судью Краснодарского края Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий судьи. Соответствующее решение вынесла квалификационная коллегия судей (ВККС) России.
«ВККС России привлекла к дисциплинарной ответственности судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. Ей назначено наказание в виде досрочного прекращения полномочий судьи, лишение первого квалификационного класса», — говорится в сообщении инстанции.
По данным Рен-ТВ, Хахалева не явилась на заседание коллегии из-за болезни. До этого она уже пропускала заседания из-за пребывания в больнице в связи с коронавирусом.
Свою известность и прозвище «золотая судья» Елена Хахалева получила в 2017 году после публикации видеозаписи свадьбы своей дочери, на которой выступали Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и другие звезды эстрады. В общей сложности мероприятие обошлось судье в два миллиона долларов. Позднее также появилась информация о ее связи с криминалом и отсутствии юридического образования. Сама женщина назвала все эти сообщения фейками.
Позже Хахалева в открытом письме президенту России Владимиру Путину пожаловалась на принуждение к увольнению и травлю. По ее мнению, травля началась после того, как в 2017 году Хахалева вынесла решения, которые пошли вразрез с интересами крупной бизнес-структуры. В марте Совет судей России сообщил, что в действиях Хахалевой найдены признаки дисциплинарного проступка.
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