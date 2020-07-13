12 июля 2020
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В Курганской области бывший единоросс идет на выборы от оппозиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый день голосования 2019. Курган, герб россии, избирательная комиссия, кабинки для голосования, выборы, спортивный зал, бюллетени, избирательный участок, голосование, избиратели
Михаил Богданов вышел из «Единой России» и идет на выборы от «Справедливой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Выборы в Курганскую областную думу-2020

Депутат Шадринской городской думы Курганской области Михаил Богданов, вышедший из «Единой России», примет участие сразу в двух избирательных кампаниях. «Справедливая Россия» его выдвинула в Курганскую областную думу и на новый срок в гордуму Шадринска. Информацию об этом URA.RU подтвердил сам политик.

«Мне поступило предложение [от „Справедливой России“], я согласился», — пояснил свой выбор Богданов. Он подчеркнул, что у всех политических партий — адекватные программы: «Я не считаю, что есть какие-то партии, которые что-то плохое желают нашему государству». При этом политик отметил, что не вступил в «Справедливую Россию» и остается на данный момент беспартийным. Согласно данным ГАС «Выборы», Богданов выдвинут на выборы в Курганскую областную думу по округу №7 (город Шадринск).

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О том, что Богданов вышел из «Единой России», стало известно в конце июня. Свое решение он объяснил разочарованием в местном отделении. Ранее Богданов претендовал на должность главы Шадринска. Однако за два дня до выборов, которые состоялись 10 октября 2019 года, он неожиданно снял свою кандидатуру. Инсайдеры тогда отмечали, что политик мог составить серьезную конкуренцию первому заместителю главы администрации Шадринска Виктору Ермишкину (в настоящее время — глава города).

Выборы в Курганскую областную думу состоятся 13 сентября. Согласно данным ГАС «Выборы», пока за места в облдуме будут бороться представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Яблока», «Партии Роста», «Партии пенсионеров» и один самовыдвиженец. Выборы в Шадринскую городскую думу также назначены на 13 сентября. Пока своих кандидатов выдвинули ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Единая Россия». Также в ГАС «Выборы» содержится информация о семи самовыдвиженцах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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