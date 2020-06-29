Курганский депутат перед выборами разочаровался и вышел из партии

Курганское реготделение партии «Единая Россия» покидают депутаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Шадринской городской думы (в Курганской области) Михаил Богданов вышел из состава партии «Единая Россия». Свое решение он объяснил разочарованием в местном отделении. Об этом URA.RU рассказал сам Богданов.

«Все просто — надо работать, а не пиариться. Разочаровался в местном отделении. Все, что происходит вокруг города Шадринска, это все происходит под флагом партии», — уточнил депутат.

По мнению депутата, шадринскому отделению партии необходимо более жестко контролировать нацпроект «Демография», в рамках которого в городе строится детский сад. Застройщик должен был сдать объект в 2019 году, но спустя полгода он так и не сдан. Кроме того, есть партийный проект «Чистая вода», в рамках которого строятся очистные сооружения на протяжении почти 15 лет. На объект выделено более 1 млрд рублей. «Эти проекты, если они озвучены, должны контролироваться и выполняться партией. Стыдно обещать, а потом не делать», — считает Богданов.

На вопрос URA.RU, будет ли депутат выдвигаться на новый срок, Богданов ответил утвердительно, но пока не определился — пойдет ли самовыдвиженцем или от какой-либо партии: «Вопрос открыт. Время еще есть, я над этим подумаю».

В региональном отделении партии «Единая Россия» URA.RU прокомментировали, что Богданов не подавал заявление о выходе из партии в местное шадринское отделение, но направил его в Курган. В партии также отметили, что любой член партии имеет право выйти из нее, это личное пожелание человека. При этом в реготделении не исключили, что в преддверии выборов выход из партии может быть обычным «политическим маневром».

Курганское региональное отделение партии «Единая Россия» перенесло проведение конференции по выдвижению кандидатов в депутаты облдумы. Изначально ее планировали на 27 июня, но сроки сдвинули на неделю. По официальной версии — причина в соблюдении сроков оповещения населения. Инсайдеры заявляют, что дело в конфликте.