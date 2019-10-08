Кандидат на пост мэра зауральского города отказался от выборов

На пост мэра Шадринска теперь претендуют три кандидата Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Гендиректор ООО «Мирабилис», депутат Шадринской городской думы Михаил Богданов добровольно отказался от борьбы за пост главы Шадринска Курганской области. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Богданов направил в думу заявление об отзыве своей кандидатуры», — уточнила пресс-секретарь администрации Шадринска Тамара Петкова. Причины, по которым кандидат на пост мэра принял такое решение, она назвать не смогла.

Получить оперативные комментарии Богданова «URA.RU» не удалось. Вместе с тем источники, близкие к властям Шадринска, отмечают, что Богданов мог составить серьезную конкуренцию первому заместителю главы администрации Шадринска Виктору Ермишкину, которого считают фаворитом в борьбе за кресло мэра. «В ближайшие два дня возможны еще сюрпризы», — заявил инсайдер.

Нового главу Шадринска городская дума выберет 10 октября. Борьбу за кресло мэра, помимо Ермишкина, продолжат главный специалист административно-технический инспекции мэрии города Игорь Залящин и индивидуальный предприниматель Валерий Мурзин. Ранее два кандидата, менеджер Юрий Поникаровских и директор МП «КБО» Александр Хомяков выбыли из предвыборной гонки, не набрав необходимого количества баллов от конкурсной комиссии.