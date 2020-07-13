Тюменский вуз предложил уникальный заработок во время кризиса

Аспиранты и магистранты ТюмГУ смогут поработать с учеными мирового уровня Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Институт X-BIO Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) предложил магистрантам и аспирантам работу по время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. Молодые люди могут совмещать учебу с работой на должностях младшего научного сотрудника или инженера-исследователя в одной из научных лабораторий института под руководством ученых мирового класса.

«Планируется открыть не менее 50 новых вакансий на младшие исследовательские позиции для выпускников бакалавриата/специалитета и магистратуры 2020 года», — рассказали в ТюмГУ. Приступить к работе можно будет в октябре после прохождения конкурса, который будет объявлен во второй половине августа.

В вузе добавили, что молодые исследователи смогут принять участие в выполнении проектов по грантам международных и российских научных фондов, а также в проектах, реализуемых Западно-Сибирским межрегиональным научно-образовательным центром (НОЦ) по направлениям «Биологическая безопасность человека, животных и растений» и «Арктика: ресурсы „холодного мира“ и качество окружающей среды».

В ТюмГУ уточнили, что глобальная ситуация 2020 года формирует устойчивый запрос на специалистов, исследователей, экспертов в сфере биобезопасности. В этом году университет вновь ведет набор по двум программам магистратуры: «Mathematical Biology and Bioinformatics» совместно с НИИ биомедицинской химии имени В.Н.Ореховича (Москва) и «Plant Biosecurity» совместно с Всероссийским институтом защиты растений (Санкт-Петербург). Обе программы реализуются на английском языке. Аспирантура открыта по трем направлениям: «Энтомология», «Микология» и «Почвоведение».

Все выпускники программы биобезопасности 2020 года, среди которых не только россияне, но и граждане Ирана и США, получили отлично за магистерские диссертации. Они продолжат научную карьеру и обучение в аспирантуре