Дмитрий Осипов не раз жаловался на руководство ИК-6 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заключенный ИК-6 (Ишим Тюменской области) Дмитрий Осипов обвинил врачей в том, что они прописали ему психотропные препараты, от которых заключенному стало плохо. Письмо заключенного на портале «Гулагу.нет» опубликовал его брат Марат Ахматов. Родственник Осипова считает, что брата стараются сделать невменяемым из-за жалоб на руководство колонии.

Заключенный пишет, что к нему прибыли врачи из Тюмени, чтобы провести обследование состояния здоровья. Однако все обследование закончилось беседой с психотерапевтом, который выписал Осипову несколько психотропных препаратов. После приема лекарств Осипову резко стало плохо. «Отказали ноги и руки, появилась рвота, сильная головная боль», — описал он свое состояние. По информации Ахматова, помощь его брату не оказывали в течение трех дней.

Кроме того, Ахматов утверждает, что, по его данным, Осипова хотят признать невменяемым. «[Будут] официально пичкать брата психотропными препаратами, чтобы он прекратил жалобы на ненадлежащее лечение. Данное известие меня сильно беспокоит, я опасаюсь за здоровье и жизнь своего брата», — заявил родственник зэка.

URA.RU обратилось за комментарием в УФСИН по Тюменской области — там взяли время на подготовку ответа. Ранее агентство писало о жалобах Осипова на ужесточение условий содержания — якобы таким образом руководство ИК мстило заключенному. В УФСИН эту информацию опровергли.