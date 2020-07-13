В Москве задерживают журналистов, заступившихся за Сафронова

Полиция начала задерживать журналистов, которые пришли поддержать Ивана Сафронова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полиция начала задерживать журналистов, которые пришли поддержать коллегу Ивана Сафронова. Правоохранители предупредили, что их сбор возле СИЗО «Лефортово» в Москве считается несогласованной акцией.

Задержана ведущая telegram-канала «Ротонда», бывшая коллега Сафронова по «Коммерсанту» Мария Карпенко, сообщает «Интерфакс». Также задержаны журналистки «Коммерсанта» Ольга Алленова, Анна Васильева, Анна Поваго и Мария Шер и Алла Пугачева («Коммерсант FM»). Корреспондент «Ведомостей» Татьяна Морозова успела продержать пикет пять секунд до того, как ее увели в автозак, передает «Медуза». Единственный мужчина, попавший в руки полиции, журналист Максим Кондратьев.

По оценкам СМИ, к СИЗО «Лефортово» пришло около сотни человек. Сегодня бывшему корреспонденту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову должны предъявить обвинение. В последнее время он работал советником главы Роскосмоса. Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене.

В день задержания объявили, что процесс по делу Сафронова пройдет в закрытом режиме. Журналистов не пустят освещать суд над коллегой.

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