На Челябинскую область надвигаются грозы, ураганы и наводнения

Синоптики обещают грозы и ураганы на Южном Урале Фото: Илья Московец © URA.RU

В ближайший час и до конца суток 13 июля в южных и горных районах Челябинской области ожидаются грозы, ливни, град, местами крупный и шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. С экстренным штормовым предупреждением выступил пресс-центр ГУ МЧС по региону, со ссылкой на данные от синоптиков.

«Повышается вероятность возникновения ЧС. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв ЛЭП, вал деревьев», — сообщает пресс-центр. Возможны резкие подъемы уровней воды на реках, подтопление низкой местности в населенных пунктах.

В зону опасности попали горнозаводская зона, в том числе курорты на озере Тургояк, Кисегач, Еловое, а также юг области. На юге региона уже введен режим ЧС из-за засухи, вызванной аномальной жарой.

11 июля в Челябинской области также резко ухудшилась погода. Над озером Увильды прошел ураган. Ветер переворачивал яхты на озере и валил деревья на машины.