Ураган повалил деревья на машины отдыхающих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области прошел ураган. Об этом сообщают очевидцы с курорта «Увильды» в социальных сетях.

«Ветер повалил березы на машины отдыхающих», — говорится в группе «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте». Отмечается, что по предварительной информации, есть пострадавшие. Пресс-служба регионального МЧС Челябинской области не владеет информацией об урагане.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что число природных аномалий летом значительно выше из-за процессов «взрывной конвекции». По его словам, во многих регионах Западной Сибири, Урала, Европейской России и Дальнего Востока прогнозируются частые грозы, ливни, молнии и ураганы, отмечает агентство Nation News.

Фото: «Вконтакте»

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