Двоюродного брата Эдуарда Гусева (на фото) обвиняют в мошенничестве и преднамеренном банкротстве Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Двоюродный брат бывшего замгубернатора Курганской области Эдуарда Гусева, предприниматель Дмитрий Гусев обвиняется в мошенничестве. Также в материалах уголовного дела фигурирует обвинение в преднамеренном банкротстве. Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией.

«Гусев кинул на деньги полгорода Шадринска и крупный банк. Пострадала и администрация города, и обычные люди, у которых он брал в долг и не отдавал. Список тех, кого он кинул на деньги, исчисляется десятками людей и компаний», — пояснил инсайдер.

Со слов источника, строительная компания «Эверест», где Дмитрий Гусев был директором, банкротилась им преднамеренно. «Гусев затеял банкротство умышленно из корыстных побуждений, чтобы не платить кредиторам, а деньги положить себе в карман», — рассказал источник. Арбитражный суд в 2017 году признал компанию банкротом.

«Деньги у организации были, но Гусев не рассчитывался за кредит в банке и с поставщиками. При этом арендную плату с построенного здания — торгового центра в Шадринске постоянно забирал», — уточнил источник. Как руководитель компании, Гусев получил на подотчет более 64 млн рублей. Отчитался за 43 млн рублей. Задолженность по подотчету превысила 21 млн рублей. При этом подозрительными конкурсному управляющему и следователям показались ряд сделок, когда у строительной компании брались материалы на определенную сумму, но возвращались средства почти в 10 раз больше.

«Гусев вывел со счетов компании более 20 млн рублей», — добавил инсайдер. Другой собеседник URA.RU сообщил, что после признания компании «Эверест» банкротом Гусев якобы брал взаймы у знакомых. Суммы варьировались от 60 до 220 тысяч рублей. «Люди давали в долг, но не знали, что компания является банкротом и отдавать деньги Гусев не собирается. Он просто врал им, предоставляя «липовые документы», — уточнил инсайдер.

Гусева обвиняют в пяти эпизодах, связанных с мошенничеством, хищением чужого имущества и преднамеренным банкротством. Дело уже рассматривает суд, уточнили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. В пресс-службе прокуратуры Курганской области подтвердили эти сообщения. Информация также размещена на сайте Шадринского суда.

Источники агентства, близкие к правоохранительным органам, считают, что это дело может стать одним из самых громких по Шадринску за последние несколько лет. «Все-таки суммы ущерба огромные. Пострадали и бизнес, и банкиры. Выйти сухим из воды Гусеву будет трудно». Получить комментарии Дмитрия и Эдуарда Гусевых URA. RU не удалось. Дмитрий пояснять что-либо по телефону отказался. По номеру, имеющемуся в редакции, Эдуард Гусев не ответил.