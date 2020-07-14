Продюсер «Ласкового мая» рассказал секрет похудения на 43 кг

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин благодаря специальной диете похудел на 43 килограмма. Об этом он написал в своем Instagram.
«Я перешел на селедочку вместо мяса. Огурчик соленый, лучок, укроп… И я очень сильно похудел. Продолжаю свою диету понемножку, чтобы не шокировать свой организм. Уже вешу 107 килограммов по сравнению со 150», — написал Разин. По его словам, эту диету ему посоветовали врачи, которые лечили многих знаменитостей, в частности, Аллу Пугачеву.
Ранее коллега Разина продюсер Максим Фадеев поделился результатами пройденного курса похудения. Фадеев сообщил, что благодаря своей методике он сбросил сто килограммов.
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