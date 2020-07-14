13 июля 2020
12 июля 2020
11 июля 2020

Столица ХМАО вышла в лидеры по числу новых случаев коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дезинфекция общественного транспорта в Екатеринбурге во время пандемии коронавируса COVID-19, транспорт, троллейбус, защитный костюм, эпидемия, дезинфекция, екатеринбург , санитарная обработка, covid-19, коронавирус, covid, пандемия коронавируса, ovid, медицинский костюм
С начала эпидемии в Ханты-Мансийске заболели коронавирусом уже 973 человека Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирус диагностирован у 268 жителей ХМАО в 15 муниципальных образованиях. При этом в лидерах рейтинга оказалась региональная столица — Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«На момент выявления заболевания, у 155 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 69 человек зафиксирована пневмония, у 44 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 208 случаях. По 60 случаям контакты уточняются», — добавили в региональном оперативном штабе.

Кроме этого, пятый день подряд в регионе коэффициент распространения инфекции (показатель, глядя на который власти принимают решение о снятии карантина) меньше единицы. По рекомендациям Роспотребнадзора, если тенденция сохранится еще три дня, можно переходить на первый этап снятия ограничений. Новые случаи коронавируса по муниципалитетам распределились следующим образом:

  • Ханты-Мансийск — 76;
  • Сургут — 47;
  • Нягань — 32;
  • Нижневартовск — 29;
  • Нефтеюганск — 17;
  • Югорск — 12;
  • Сургутский район — 11;
  • Когалым — 10;
  • Нижневартовский район — 8;
  • Покачи — 7;
  • Советский район — 6;
  • Октябрьский район — 5;
  • Лангепас — 4;
  • Березовский район — 2;
  • Мегион — 2.

ВСЕГО: 268

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за все время эпидемии в ХМАО коронавирус диагностировали уже у 12 тыс 742 человек. На сегодняшний день состояние 59 пациентов тяжелое, 43 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 94 человека (за сутки скончался еще один человек). Ранее URA.RU писало, что решением губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в регионе продлен карантин до 27 июля.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «Югра» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...