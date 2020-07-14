Столица ХМАО вышла в лидеры по числу новых случаев коронавируса

За минувшие сутки коронавирус диагностирован у 268 жителей ХМАО в 15 муниципальных образованиях. При этом в лидерах рейтинга оказалась региональная столица — Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
«На момент выявления заболевания, у 155 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 69 человек зафиксирована пневмония, у 44 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 208 случаях. По 60 случаям контакты уточняются», — добавили в региональном оперативном штабе.
Кроме этого, пятый день подряд в регионе коэффициент распространения инфекции (показатель, глядя на который власти принимают решение о снятии карантина) меньше единицы. По рекомендациям Роспотребнадзора, если тенденция сохранится еще три дня, можно переходить на первый этап снятия ограничений. Новые случаи коронавируса по муниципалитетам распределились следующим образом:
- Ханты-Мансийск — 76;
- Сургут — 47;
- Нягань — 32;
- Нижневартовск — 29;
- Нефтеюганск — 17;
- Югорск — 12;
- Сургутский район — 11;
- Когалым — 10;
- Нижневартовский район — 8;
- Покачи — 7;
- Советский район — 6;
- Октябрьский район — 5;
- Лангепас — 4;
- Березовский район — 2;
- Мегион — 2.
ВСЕГО: 268
По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за все время эпидемии в ХМАО коронавирус диагностировали уже у 12 тыс 742 человек. На сегодняшний день состояние 59 пациентов тяжелое, 43 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 94 человека (за сутки скончался еще один человек). Ранее URA.RU писало, что решением губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в регионе продлен карантин до 27 июля.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «