Столица ХМАО вышла в лидеры по числу новых случаев коронавируса

С начала эпидемии в Ханты-Мансийске заболели коронавирусом уже 973 человека Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирус диагностирован у 268 жителей ХМАО в 15 муниципальных образованиях. При этом в лидерах рейтинга оказалась региональная столица — Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«На момент выявления заболевания, у 155 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 69 человек зафиксирована пневмония, у 44 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 208 случаях. По 60 случаям контакты уточняются», — добавили в региональном оперативном штабе.

Кроме этого, пятый день подряд в регионе коэффициент распространения инфекции (показатель, глядя на который власти принимают решение о снятии карантина) меньше единицы. По рекомендациям Роспотребнадзора, если тенденция сохранится еще три дня, можно переходить на первый этап снятия ограничений. Новые случаи коронавируса по муниципалитетам распределились следующим образом:

Ханты-Мансийск — 76;

Сургут — 47;

Нягань — 32;

Нижневартовск — 29;

Нефтеюганск — 17;

Югорск — 12;

Сургутский район — 11;

Когалым — 10;

Нижневартовский район — 8;

Покачи — 7;

Советский район — 6;

Октябрьский район — 5;

Лангепас — 4;

Березовский район — 2;

Мегион — 2.

ВСЕГО: 268

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за все время эпидемии в ХМАО коронавирус диагностировали уже у 12 тыс 742 человек. На сегодняшний день состояние 59 пациентов тяжелое, 43 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 94 человека (за сутки скончался еще один человек). Ранее URA.RU писало, что решением губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в регионе продлен карантин до 27 июля.