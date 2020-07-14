13 июля 2020
12 июля 2020
11 июля 2020

Жители курганского города массово отравились шаурмой

© Служба новостей «URA.RU»
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Шаурма. Тюмень, шаурма
Шаурмой отравились, как минимум, 28 шадринцев Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) 28 человек отравились шаурмой. Об этом рассказала пресс-служба администрации Шадринска со ссылкой на мэра города Виктора Ермишкина.

«По оперативной информации в городе зафиксировано массовое отравление шаурмой. На 9.00 известно о 28 случаях, из них — 11 человек были госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы», — рассказал Ермишкин. Мэр призвал шадринцев внимательнее выбирать продукты в жаркую погоду.

Отравление произошло в одном из павильонов общепита. В администрации добавили, что представители Роспотребнадзора организовали проверку.

С 6 июля в Курганскую область пришла аномальная жара. До 17 июля синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в регионе до +37 градусов. Из-за таких условий срок годности продуктов вне холодильника, в том числе и мяса для шаурмы, сокращается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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