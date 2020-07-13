Курганские синоптики продлили прогноз по аномальной жаре

Курганцы спасаются от аномальной жары на местных пляжах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области до 17 июля температура воздуха будет достигать +36 градусов. Такую информацию разместили на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). Ранее ожидалось, что самую высокую температуру в июле зафиксируют 10-11 июля.

«По 17 июля по области и в Кургане ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7° и более», — объяснили в Курганском ЦГМС. Синоптики добавили, что местами максимальная температура будет достигать +36 градусов.

В связи с этим в Главном управлении МЧС России по Курганской области жителям региона рекомендовали не находиться долго на улице. Также курганцам посоветовали не оставлять детей без присмотра и купаться только на официальных пляжах.

На прошлой неделе синоптики сообщали, что жара в Курганской области задержится до 23 июля, однако ожидалось, что отклонение от нормы будет меньше семи градусов. На Урале жара наблюдается также в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях.