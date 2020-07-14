Заболеваемость коронавирусом среди челябинцев снова растет

На Южном Урале продолжает действовать масочный режим Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 14 июля за сутки зафиксировано 136 случаев заражения коронавирусом (накануне было 134), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе.

«С начала пандемии произошло 9511 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3286 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли три человека в возрасте от 46 лет до 81 года. У двух пациентов COVID-19 осложнил тяжелые заболевания, 58-летний мужчина скончался от ковидной пневмонии». Выздоровели за сутки 65 человек, с начала пандемии — 5991 житель области.

Рост числа заражений начался с 3 июля, когда выявили 134 заразившихся, и достиг 141 случая заболевания в сутки. Тренд прервался в первый день рабочей недели.

Челябинская область находится на первом этапе отмены режима карантинных ограничений. Режим повышенной готовности истекает 26 июля. В области запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательны маски. При этом разрешена работа фитнес-центров, летних кафе и уличных веранд ресторанов, баз отдыха и детсадов. С начала недели открылись пришкольные и загородные детские оздоровительные лагеря, в ближайшее время будет отменен карантин для приезжающих из-за границы.