Оказалось, это медведь-подросток Фото: pixabay.com

В городе Тавда Свердловской области охотники застрелили медведя, который терроризировал местных жителей. Об этом URA.RU сообщили в Департаменте по охране животного мира Свердловской области.

«На протяжении недели от жителей поступали многочисленные жалобы на медведя, который поселился на кладбище, — сообщили в Департаменте. — Поскольку была реальная угроза жизни людей, было принято решение об отстреле».

По поручению Департамента ликвидацию зверя произвел один из местных охотников. Выяснилось, что возраст мишки — 1,5-2 года: это уже не медвежонок, но еще и не взрослый медведь.

Он повадился ходить на кладбище в поисках угощений, которые люди оставляют на могилах. На протяжении нескольких дней он промышлял на погосте — посетители, завидев его издали, в ужасе разбегались.

После отстрела животного мэр города Виктор Лачимов написал в соцсетях: «Уважаемые тавдинцы! Медведь, который каждый день приходил на кладбище в районе спецпоселка, сегодня был устранен. Теперь кладбище можно посещать, не опасаясь за свою жизнь».