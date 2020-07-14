Жителям Кургана объяснили причины медленного ремонта набережной

В 2019 году в Кургане обновили другой участок набережной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Проект обновленного участка набережной в Кургане местные специалисты сдали на полгода позже, чем планировалось. Об этом в своем аккаунте в соцсетях 14 июля сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«По набережной работы продвигаются не так быстро, как бы я хотел. Финансирование было подтверждено еще осенью, но, к сожалению, силы местных проектировщиков ограничены», — объяснил Шумков. Губернатор добавил, что сейчас контракт на реконструкцию заключен.

Шумков рассказал, что сначала проект должны были завершить в декабре, потом в феврале, но технические документы были готовы только в июне. «Надеюсь, в самое ближайшее время подрядчики мобилизуют свои силы и средства, чтобы двигаться быстро», — отметил глава региона.

В октябре 2019 года местные власти рассказали, что собираются благоустроить в Кургане участок набережной между улицами Кирова и Ленина. Тогда на разработку проектно-сметной документации планировали выделить 500 тысяч рублей. В 2019 году началась реконструкция участка городской набережной от улицы Кирова до ЦПКиО. В марте 2020 году Вадим Шумков рассказал, что новые набережные появятся также в Шадринске, Петухове и Катайске.