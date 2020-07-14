Заболеваемость растет, мест в клиниках все меньше Фото: Instagram Евгения Куйвашева

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 245 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в регионе выявлено 16 372 заболевших. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией. При этом мест для COVID-пациентов в больницах остается все меньше. За сутки от коронавируса скончались семеро.

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+181), Алапаевска, Артемовского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Первоуральска, Горноуральского городского округа, Камышлова, Кировграда, Среднеуральска, Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Пышминского, Талицкого и Тугулымского городских округов», — сообщили в свердловском оперштабе.

Динамика новых случаев COVID в Свердловской области Инфографика: с сайта коронавирус.монитор

Сегодняшний показатель (245 новых случаев) находится в тренде заболеваемости последних дней и близок к среднему значению за последние три дня (250): в предыдущие дни фиксировались как более высокие цифры (9 июня — 276 заболевших, 10-е — 275, 11-е — 280, 12-е — 286), так и более низкие (13 июля — 218 случаев). Коэффициент распространения инфекции на сегодня — 0,99 (заболеваемость не растет, но и не падает).

При этом в регионе сохраняется тенденция к уменьшению мест для пациентов с COVID в больницах: по данным на сайте полпредства в УрФО, на днях свободными был 21 процент коек, по данным на 13 июля — 19,9% (по нормам Роспотребнадзора требуется, чтобы свободными были 50% от всего коечного фонда, выделенного для пациентов с коронавирусом). Свердловским властям даже пришлось развернуть мобильный госпиталь на базе МВД «Екатеринбург — Экспо» (накануне URA.RU сообщало, что он начал прием больных).

В Свердловской области осталось всего 19,9% процентов свободных коек для COVID-пациентов Фото: с сайта полномочного представителя президента в УрФО

Состояние 205 пациентов с COVID, находящихся в больницах и изоляторах, оценивается как тяжелое, 169 лежат в реанимации, в том числе 93 на искусственной вентиляции легких. У 945 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки из больниц выписаны 359 пациентов, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 10 323 человека.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).