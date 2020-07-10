Десять человек с поставленным диагнозом умерли в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

275 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за минувшие сутки. Десять человек с поставленным диагнозом умерли. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Ранее антирекордом по смертям было семь случаев за день.

«Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 790. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 279 человек. Зарегистрировано десять случаев смерти больных COVID-19», — уточнили в свердловском оперштабе.

Всего в регионе на 10 июля зарегистрировано 15343 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Состояние 181 пациентов оценивается как тяжелое, 159 из них находятся в реанимации, в том числе 75 — на аппаратах ИВЛ. Большая часть новых выявленных случаев заражения была зарегистрирована в Екатеринбурге — 159 пациентов с COVID-19.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).