09 июля 2020

В Свердловской области — новый рекорд по смертям от коронавируса. СТАТИСТИКА, КАРТА очагов заражения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посещение паллиативного отделения ЦГБ№2. Екатеринбург, больничная палата, савинов константин, цгб2, хоспис цгб2, больничная койка, ивл, covid-19, covid19, аппарат искусственной вентиляции легких, коронавирус, паллиативное отделение
Десять человек с поставленным диагнозом умерли в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

275 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за минувшие сутки. Десять человек с поставленным диагнозом умерли. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Ранее антирекордом по смертям было семь случаев за день.

«Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 790. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 279 человек. Зарегистрировано десять случаев смерти больных COVID-19», — уточнили в свердловском оперштабе.

Всего в регионе на 10 июля зарегистрировано 15343 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Состояние 181 пациентов оценивается как тяжелое, 159 из них находятся в реанимации, в том числе 75 — на аппаратах ИВЛ. Большая часть новых выявленных случаев заражения была зарегистрирована в Екатеринбурге — 159 пациентов с COVID-19.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...