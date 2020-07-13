Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 218 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в регионе выявлено 16 127 заболевших. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией. При этом в свердловских больницах заканчиваются места для COVID-пациентов: их выписывают меньше, чем выявляют новых. В регионе по-прежнему высоки цифры по летальности: за сутки от коронавируса скончалось восемь человек.

«Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+137), Алапаевска, Артемовского и Ачитского городских округов, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхотурья, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Ирбитского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Североуральска, Серова и Туринского городского округа», — сообщили в свердловском оперштабе.

Коронавирусом заражается больше свердловчан, чем выписывают из больниц и изоляторов Инфографика: URA.RU

В регионе впервые за несколько дней наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом: сегодняшний показатель (218) существенно ниже данных за предыдущие дни: 9 июня — 276 заболевших, 10-е — 275, 11-е — 280, 12-е — 286. Однако в целом в области выявляют больше заболевших, чем выписывают из больниц и изоляторов. За последнюю неделю было зафиксировано 1876 инфицированных, а выписано лишь 1554 пациента. Из-за этого места для СOVID-пациентов в свердловских клиниках заканчиваются (см. ТАБЛИЦУ). Так, ранее URA.RU сообщало о том, что в Свердловской области на конец минувшей неделе было свободно лишь 14,9% мест для больных коронавирусом.

Анонсированный свердловским губернатором запуск COVID-госпиталя в МВЦ «Екатеринбург — Экспо» позволил улучшить ситуацию, но ненамного. Так, по данным на сайте полпредства президента России в УрФО, в Свердловской области свободен лишь 21% койко-мест для пациентов с коронавирусом (тогда как требование Роспотребнадзора для 1 и 2 этапа снятия ограничений — не менее 50%). По-прежнему высок и показатель распространения инфекции: сегодня Rt составляет 1,02 (для второго этапа, на котором находится область, должно быть не выше 0,8, то есть, заболеваемость должна идти на спад, чего не происходит (см. ТАБЛИЦУ).

Состояние 202 пациентов с COVID, находящихся в больницах и изоляторах, оценивается как тяжелое, 169 находятся в реанимации, в том числе 79 на искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом. У 985 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки из больниц выписаны 68 пациентов, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 9964 человека.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).

Коэффициент распространения инфекции (Rt) сегодня составляет 1,02 Инфографика: URA.RU