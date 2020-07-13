12 июля 2020

COVID-госпиталь в «Екатеринбург — Экспо» принял первых пациентов. ФОТО, состояние заболевших

© Служба новостей «URA.RU»
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Что происходит с заболеваемостью коронавирусом в регионе? Фото: Instagram Евгений Куйвашева
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Коронавирус COVID-19

Мобильный госпиталь, развернутый в международном выставочном центре «Екатеринбург — Экспо» принял первых пациентов. Об этом URA.RU сообщили в свердловском оперативном штабе по борьбе с пандемией.

«Госпитализации идут по мере необходимости, — сообщили агентству в оперштабе. — В настоящее время в мобильном госпитале занято девять коек. Все пациенты — со средней степенью тяжести заболевания». Как уточнили в оперштабе, заполнение COVID-госпиталя в «Екатеринбург — Экспо» началось еще в минувшую пятницу.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в свердловских клиниках заканчиваются места для пациентов с коронавирусом: в регионе выявляют больше заболевших COVID, чем выписывают. Это происходит из-за постоянного роста заболеваемости: после 26 июня коэффициент распространения инфекции (Rt) ни разу не опускался ниже единицы, находясь в коридоре 1,0 — 1,2.

Высоки цифры и по летальности: если раньше в Свердловской области фиксировалось по 1-2, изредка три гибели пациентов от коронавируса, то за минувшие сутки в регионе зарегистрировано восемь смертей от коронавируса («рекордный» показатель — 10 июля: тогда было зафиксировано 10 смертей от COVID-19).

Фото: Instagram Евгения Куйвашева
Фото: Instagram Евгения Куйвашева
Фото: Instagram Евгения Куйвашева
Фото: Instagram Евгения Куйвашева

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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