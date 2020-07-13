Что происходит с заболеваемостью коронавирусом в регионе? Фото: Instagram Евгений Куйвашева

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мобильный госпиталь, развернутый в международном выставочном центре «Екатеринбург — Экспо» принял первых пациентов. Об этом URA.RU сообщили в свердловском оперативном штабе по борьбе с пандемией.

«Госпитализации идут по мере необходимости, — сообщили агентству в оперштабе. — В настоящее время в мобильном госпитале занято девять коек. Все пациенты — со средней степенью тяжести заболевания». Как уточнили в оперштабе, заполнение COVID-госпиталя в «Екатеринбург — Экспо» началось еще в минувшую пятницу.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в свердловских клиниках заканчиваются места для пациентов с коронавирусом: в регионе выявляют больше заболевших COVID, чем выписывают. Это происходит из-за постоянного роста заболеваемости: после 26 июня коэффициент распространения инфекции (Rt) ни разу не опускался ниже единицы, находясь в коридоре 1,0 — 1,2.

Высоки цифры и по летальности: если раньше в Свердловской области фиксировалось по 1-2, изредка три гибели пациентов от коронавируса, то за минувшие сутки в регионе зарегистрировано восемь смертей от коронавируса («рекордный» показатель — 10 июля: тогда было зафиксировано 10 смертей от COVID-19).

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Фото: Instagram Евгения Куйвашева