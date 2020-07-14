Проезд транспорта над галереями тоннеля-мерзлотника запретили (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ЯНАО занялись спасением уникального комплекса тоннелей в Новом Порту. Объект, также известный как «мерзлотник», несколько месяцев назад стал героем мема о «закрытом из-за коронавируса метро».

«Запретить движение транспортных средств, создающих угрозу нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия регионального значения памятник «Сооружение «Мерзлотник», расположенного в поселке Новый Порт Ямало-Ненецкого автономного округа в границах территории, утвержденной постановлением правительства» — говорится в приказе главы службы госохраны памятников культурного наследия ЯНАО Елены Дубковой. Приказ опубликован 14 июля на сайте окружного правительства.

Система тоннелей, внешне напоминающих метро, была создана в Новом Порту в 50-х годах ХХ века как естественный холодильник для хранения рыбы, добываемой в промышленных масштабах. Температура воздуха в помещениях под слоем мерзлоты постоянно держится на минусовых отметках.

Ранее фотографии пустого тоннеля мерзлотника были опубликованы в социальных сетях с подписью: «На Ямале в Новом Порту из-за пандемии закрыли метро». Таким образом ямальцы посмеялись над паническими настроениями, связанными с распространением COVID.