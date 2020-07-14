Boeing обрушит экономику титановой столицы России

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Виды Верхней Салды, промышленное предприятие, завод, пресс, всмпо ависма
Boeing делает все возможное, «чтобы „ВСМПО-Ависма“ продолжала не очень жирную, но здоровую жизнь» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Из-за сокращения объемов производства Boeing будет сжимать масштаб закупок металла у корпорации «ВСМПО-Ависма» (Свердловская область). От этого пострадает бюджет Верхней Салды, где базируется предприятие и проживает 40 тысяч человек. Таким мнением с URA.RU поделился адвокат, финансовый аналитик Дмитрий Земеров.

«Корпорация должна справиться с трудностями с учетом того, что нынешний руководитель обладает опытом антикризисного управления. Будут сокращены инвестиционные проекты и непрофильные направления деятельности. Что касается муниципального бюджета, то он будет временно дефицитным. Сокращения некоторых статей расходов точно не избежать», — уточнил он.

Получить оперативный комментарий у председателя думы Верхней Салды Игоря Гуреева не удалось. Он не ответил на звонки URA.RU.

Ранее президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко в интервью «Коммерсанту» заявил, что из-за кризиса объемы производства упали вдвое. При этом производитель делает все возможное, «чтобы „ВСМПО-Ависма“ продолжала не очень жирную, но здоровую жизнь».

Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» является ключевым поставщиком титановых компонентов и материалов для многих компаний мировой авиакосмической промышленности. Среди них — Boeing, Airbus, Embraer. Корпорация входит в число крупнейших налогоплательщиков Свердловской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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