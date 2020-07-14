Выйти в онлайн женщине пришлось после объявления карантина Фото: unsplash.com

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменская учительница русского языка Любовь Гараз, вышедшая на пенсию, после объявления карантина по коронавирусу стала звездой социальной сети Tik Tok — у нее уже 67,8 тысяч подписчиков. Снимать веселые ролики про правила русского языка и подводные камни ЕГЭ ей помогают сыновья, рассказала URA.RU учительница.

«Сначала я увидела в Tik Tok ролики в исполнении мужчины — математика и педагога по французскому языку. Мне понравилось, как они преподносят свой учебный материал, и в апреле решила попробовать. Всю жизнь боялась онлайна, а тут из-за карантина пришлось. И такой формат оказался очень нужным и школьникам, и их родителям», — поделилась Любовь Гараз. Сначала женщину отговаривали развивать соцсеть родственники. Муж, которому уже 59 лет, говорил, что все это несерьезно. А 12-летний сын просил не рассказывать никому, что она есть в Tik Tok.

Сейчас оба сына учительницы помогают ей со съемками. Младший предлагает молодежную музыку и расшифровывает современный сленг. А старший, которому 28 лет, придумывает сценарии роликов. «Он ходил в драмкружок, а его девушка работала организатором праздников. Сейчас они придумывают образ, предлагают мне. Если не нравится, то, конечно, снимать не буду», — отмечает она.

Учительница признается, что очень долго сопротивлялась идее записать с ней рэп о правилах русского языка. Но именно они оказались в итоге самыми популярными на канале, один из них набрал 1,8 млн просмотров. Оказалось, что благодаря нестандартному подходу школьники смогли легко запомнить правильное написание слов «по приезде», «по приходе» и «по прилете». «Таким образом я будоражу ассоциативную память, сложные моменты запоминаются. В личку пишут очень много хороших слов и благодарностей. Были и плохие, к примеру писали, что мне пора о смерти думать, а меня тут правила русского языка беспокоят», — смеется учительница-блогер.

Любовь Гараз проработала в школе 28 лет на должности учителя русского языка и литературы в средних и старших классов. «Всегда жила в очень напряженном режиме, а в один момент организм дал сбой, и за год до пенсии пришлось уйти из школы», — отмечает она. После небольшого отдыха женщина начала давать частные уроки и за семь лет смогла создать собственную школу подготовки по русскому языку. Кроме деятельности в Tik Tok она ведет группу в социальной сети «ВКонтакте», инстаграм, телеграм, проводит лекции онлайн.