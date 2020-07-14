Возбуждение уголовного дела затягивается Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Уголовное дело в отношении депутата Первоуральской гордумы, который во время отдыха в Крыму проломил череп местному жителю, до сих пор не возбуждено. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Правоохранительные органы разбираются, но до сих пор не пришли к выводу, кто прав, кто виноват», — сказал собеседник агентства, намекая на то, что пострадавший крымчанин ангельским поведением тоже не отличался.

По одной из версий, попавшим в историю депутатом может оказаться и. о. директора УКС Первоуральска Назар Галат. Якобы, парламентарий мог отправиться в гости к бывшему вице-мэру Первоуральска, а ныне замглавы Ялты Артуру Гузаирову, который курирует вопросы градостроительства. Однако эта информация пока не нашла подтверждения. На звонок корреспондента в УКС Первоуральска не ответили. В следственном управлении СК РФ по республике Крым попросили направить в ведомство письменный запрос.

Замглавы исполкома свердловского отделения партии «Единая Россия» Максим Бестфатер признал, что агрессивный депутат с 90-процентной вероятностью входит в партию власти, поскольку именно таков процент единороссов в думе Первоуральска. «Мы связались с председателем думы Галиной Сельковой. Она утверждает, что все депутаты разъехались по отпускам, в том числе, в другие регионы. В Крыму может находиться сразу несколько депутатов, связи толком ни с кем нет», — прокомментировал Максим Бестфатер.

В аппарате гордумы пояснили, что народные избранники разъехались из-за длительного перерыва между заседаниями: прошлое состоялось 25 июня, следующее ожидается 30 июля. Заседания комитетов должны пройти 23 июля.