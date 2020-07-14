Финские власти разрешат въезд россиянам, когда заболеваемость в стране снизится до восьми случаев заражения на 100 тысяч человек. Для решения об открытии границ такая статистика должна продержаться 14 дней, сообщает Ассоциация туроператоров России (
Статистика заболеваемости в Москве составляет всего 3,8 на 100 тысяч населения, уточнили в АТОР. По России эта цифра оказалась меньше 7 человек на 100 тысяч, сообщает агентство «Невские новости».
«Страна полностью готова к приему туристов из РФ, российский рынок здесь считают приоритетным», — отметила Шахнович. Следующий пересмотр открытия границ состоится 11 августа. При сохранении нынешней тенденции Россия имеет все шансы попасть в число государств, жителям которых позволят въехать в Финляндию.
Сейчас границы для туристов из России готовы открыть восемь стран. Правда это еще не значит, что россияне смогут туда попасть.
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