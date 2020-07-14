Финляндия готова к приему российских туристов. Но есть условие

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Озвучены условия, при которых для россиян могут открыть границы Финляндии Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Финские власти разрешат въезд россиянам, когда заболеваемость в стране снизится до восьми случаев заражения на 100 тысяч человек. Для решения об открытии границ такая статистика должна продержаться 14 дней, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на эксперта VisitFinland Александру Шахнович.

Статистика заболеваемости в Москве составляет всего 3,8 на 100 тысяч населения, уточнили в АТОР. По России эта цифра оказалась меньше 7 человек на 100 тысяч, сообщает агентство «Невские новости».

«Страна полностью готова к приему туристов из РФ, российский рынок здесь считают приоритетным», — отметила Шахнович. Следующий пересмотр открытия границ состоится 11 августа. При сохранении нынешней тенденции Россия имеет все шансы попасть в число государств, жителям которых позволят въехать в Финляндию.

Сейчас границы для туристов из России готовы открыть восемь стран. Правда это еще не значит, что россияне смогут туда попасть.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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