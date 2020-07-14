Восемь стран официально объявили о готовности принимать российских туристов на определенных условиях. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Странами, которые готовы открыть границы для туристов из России, являются Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. «Это еще не значит, что мы сможем туда долететь, но эти страны уже готовы принимать россиян прямо сейчас», — цитирует «Национальная служба новостей» Ломидзе. По ее словам, большинство из этих стран могут потребовать у туристов справки об отсутствии COVID-19 и будут замерять температуру при пересечении границы.
В ближайшее время Италия также может обнародовать обновленный список стран, откуда они будут принимать туристов. Ожидается, что в этот список войдет Россия. Кроме того, уже 16 июля станет известно, откроется ли Абхазия, а к концу июля ожидается обновление списка стран в Испании.
В начале июля Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа. Ранее Ломидзе заявила, что для россиян авиаперелеты из страны за рубеж летом останутся недоступными. Поэтому отдыхе на самых популярных курортах в лучшем случае можно будет говорить не раньше конца сентября.
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